Presezzo | scontro con un camion | auto prende fuoco | muore un uomo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 gennaio 2024). Tragico incidente intorno alle 11 di martedì (30 gennaio) lungo la strada Provinciale ex Statale 342a, dove unè morto carbonizzato dopo lofrontale tra l’su cui viaggiava e un. La dinamica esatta è ancora da accertare, così come le generalità della vittima deceduto in seguito al rogo scoppiato nella sua vettura a causa del violento impatto con il, il cui conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenutemedica e ambulanza, oltre ai vigili delper le operazioni di recupero e i carabinieri per accertare quanto successo. La strada è stata momentaneamente transennata dai tecnici dell’Anas per permettere i rilievi. Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie ...