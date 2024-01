Preparazioni galeniche e robot Comunale 2 | farmacia d’avanguardia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) SANTA CROCE Unper la gestione del magazzino e il rifornimento continuo al banco di vendita. Il laboratorio per le, ambulatori e stanze per il personale, uffici e uno spazio per la vendita di 200 metri quadrati. Ecco la2 inaugurata ieri mattina alla Coop in piazza Nenni a Santa Croce. Il taglio del nastro è stato effettuato dalla sindaca Giulia Deidda con la direttrice Elena Mannocci, le farmaciste e lo staff (tutto al femminile), l’amministratore unico della Santa Croce Pubblici Servizi Massimo Parentini e tanti cittadini. La2 è stata trasferita dentro la Coop dalla vecchia sede di viale Di Vittorio che non era più consona con i volumi di vendita della struttura. "La Santa Croce Pubblici Servizi – le ...