Preoccupato dalla classifica | arriva una punta

(Di martedì 30 gennaio 2024) Non nasconde la preoccupazione, dopo la sconfitta col Cesena, il direttore sportivo Francesco Micciola. Latorna a farsi difficile:? "Sono, dispiace per la sconfitta, perché secondo me la squadra ha espresso un buon calcio. Abbiamo incontrato un avversario che non è lì per caso, purtroppo il risultato ci penalizza e dobbiamo fare di più, me compreso, perché laè ancora brutta. Vedo tutti gli allenamenti, il gruppo si impegna molto, ma abbiamo incontrato una squadra forte. Ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla prossima". Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, dobbiamo aspettarci arrivi? "Sto valutando dei giocatori, le dinamiche sono difficili: bisogna avere pazienza e aspettare il momento giusto. Sto trattando due attaccanti, ma ne arriverà uno". Si ...