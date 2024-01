Premio Giappone 2024 | i vincitori sono tre scienziati statunitensi e britannici

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 30 gennaio 2024) La cerimonia di conferimento dei premi si svolgerà a Tokyo il 16 aprile TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Alle 13:00 del 23 gennaio(JST) la Japan Prize Foundation ha annunciato idel. I Prof. Sir Brian J. Hoskins (Regno Unito) e John Michael Wallace (Stati Uniti) hanno vinto congiuntamente ilnei campi delle risorse, energia, ambiente e infrastruttura sociale, mentre il Prof. Ronald M. Evans (Stati Uniti) è risultato vincitore nel campo delle scienze mediche e farmaceutiche. I Prof. Hoskins e Wallacestati premiati per gli importanti contributi apportati alla Creazione di una base scientifica per la comprensione e la previsione di eventi atmosferici estremi, mentre il Prof. Evans è stato premiato per ...