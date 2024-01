Premio di maggioranza | numero di mandati | anti-ribaltone | il centrodestra si accorda sul Premierato

(Di martedì 30 gennaio 2024) A sei giorni dalla chiusura degli emendamenti in commissione ladi governo cerca la quadra sul disegno di legge costituzionale

Poche parole che sanno, tuttavia, di chiaro avvertimento. A pronunciarle la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati : “Servirà una soglia ... (lanotiziagiornale)

Il senatore di FdI, presidente della commissioni Affari Costituzionali, non nasconde alcuni dubbi non secondari sul testo del governo: "Io favorisco ... (huffingtonpost)

Il senatore di FdI, presidente della commissioni Affari Costituzionali, non nasconde alcuni dubbi non secondari sul testo del governo: "Io favorisco ... (huffingtonpost)

Uno dei punti più controversi della bozza di revisione costituzionale approvata dal Consiglio dei Ministri è la previsione per cui ai candidati e ... (ilfattoquotidiano)

I dem guadagnano quasi mezzo punto, FdI perde tre decimi. In calo anche Forza Italia proprio nei giorni del trentennale della discesa in campo di Berlusconi ...La discussione sul provvedimento al centro delle polemiche, con le possibili integrazioni rispetto alla delibera ...Più poteri per il presidente della Repubblica Ci sono poi altri interventi. Ad esempio, un emendamento cancellerebbe dalla riforma il fatto che serva un premio di maggioranza del 55%. Molti ...