Preghiera del mattino del 30 Gennaio 2024 | “Illumina questo nuovo giorno”

Il vescovo emerito di Rieti, mons. Delio Lucarelli, è tornato alla Casa del Padre. A dare il triste annuncio sono il vescovo Vito e tutto il presbiterio, con l’invito di stringersi ai familiari nella ...La comunità di San Biagio e Santa Maria Assunta in Castel di Sasso si prepara a festeggiare il Santo Patrono, San Biagio Vescovo e Martire. Sabato 3 ...Note che si fanno preghiera, un messaggio di pace. Così Noa vede la sua musica, in particolare in un momento come questo, funestato dalla guerra in Medio Oriente e non risparmia parole dure sia nei co ...