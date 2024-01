Prato | chiuso per droga e prostituzione un locale notturno a Capezzana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 - Nei giorni scorsi la Polizia Municipale haunin zona, condotto da cittadini cinesi. Un'attività che da tempo era nel mirino delle forze dell'ordine per sospette frequentazioni, presenza di. Per questo in passato erano stati fatti più interventi da parte degli organi di Polizia: la chiusura definitiva con apposizione di sigilli è stato l’ultimo atto della procedura amministrativa iniziata nel settembre 2023, quando gli agenti della Polizia Commerciale hanno verificato la mancanza nei locali delle necessarie condizioni di sorvegliabilità. Da qui l’inizio del procedimento di conformazione, ignorato dalla proprietà, la successiva ordinanza di chiusura immediata, anch’essa disattesa, e infine ...