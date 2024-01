Praga firma per gli F-35

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il governo della Repubblica Ceca hato oggi una lettera di offerta e accettazione (Loa) che ufficializza l'intenzione di acquistare 24 velivoli di quinta generazione F-35 Lightning II di Lockheed Martin. Grazie al programma Foreign Military Sale del governo statunitense, l'aeronautica militare ceca riceverà il suo primo velivolo nel 2031, nella configurazione più recente e avanzata, denominata Block 4. “Siamo lieti che il governo della Repubblica Ceca sia entrato ufficialmente a far parte del programma F-35 Lightning II”, ha commentato il tenente generale dell’Aeronautica militare statunitense Mike Schmidt, Executive Officer dell’F-35 Joint Program Office “questa partnership con il Ministero della Difesa ceco garantirà fornitura e supporto dei velivoli F-35 per decenni, assicurando all’Aeronautica militare ceca un’interoperabilità senza pari e la capacità di ...

Mohammed Ihattaren torna in campo ad un anno e mezzo dalla sua ultima partita: è un nuovo calciatore dello Slavia Praga Nuovo capitolo nella ... (calcionews24)

Con l'arrivo di Lovato, saluta contestualmente la Mole il centrare ceco David Zima, diretto verso lo Slavia Praga a titolo definitivo. Giunto in maglia granata con l'approdo di Ivan Juric, ...Aerei F-35 per Praga. Il governo della Repubblica Ceca ha firmato oggi una lettera di offerta e accettazione (LOA) ufficializzando la sua intenzione di procurarsi 24 aerei F-35 Lightning II di quinta ...Il difensore centrale David Zima sta per essere ufficializzato dallo Slavia Praga e, secondo gli ultimi rumors, il Toro incasserà più di quattro milioni dalla vendita del ...