Potessi essere un italiano normale e vivere di illusioni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 gennaio 2024)come tutti.unche esulta per la vittoria di un austriaco in Australia. Di un tennista germanofono nato e cresciuto nel bacino del Danubio (San Candido e Sesto sono dopo lo spartiacque, non sono nemmeno Alto Adige) e residente nel Principato di Monaco. Dove mi precipiterei anch’io se guadagnassi quanto lui, solo che poi non sventolerei tricolori bensì, suddito riconoscente dei Grimaldi, il bicolore monegasco. Jannik Sinner è davvero gentile: pur chiamandosi come si chiama, pur essendo nato dove è nato, pur risiedendo dove risiede, di fronte alle telecamere italiane usa la cortesia di parlare in. Aumentando negli italiani la confusione fra Stato e nazione, madrelingua e lingua scolastica…...