Pontida | schiacciata dal tronco di un albero | grave donna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024)(Bergamo) – Incidente oggi, martedì 30 gennaio, a, all’altezza di via Odiago. Unadi 56 anni è rimastadaldi un, alto circa 3,5 metri, per 30 cm di diametro. Laè stata soccorsa, poco prima della 16, per gravi ferite al torace, all’addome e al bacino. Sul posto sono accorsi – riferisce Areu (Agenzia Reginale Emergenza Urgenza) – l’elisoccorso, l’automedica, l’ambulanza, vigili del fuoco. La 56enne è stata trasportata in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.