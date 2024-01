Pontida | donna schiacciata da un grosso albero | è grave

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 gennaio 2024). È in gravi condizioni ladi 56 annidaltronco di unnel pomeriggio di martedì (30 gennaio) in via Odiago a. È successo in una zona boschiva del paese dell’Isola, ma la dinamica esatta è ancora da chiarire. Erano circa le 16 quando la 56enne è stata travolta dalla pianta, del diametro di circa trenta centimetri per tre metri e mezzo di lunghezza. Sul posto sono intervenute ambulanza, automedica ed elisoccorso. Laha riportato un trauma al torace, all’addome e al bacino ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.