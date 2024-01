Ponte di solidarietà tra Montevarchi e Quarrata | cittadina colpita dall’alluvione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Arezzo, 30 gennaio 2024 – L’alluvione che nei primi giorni del novembre scorso ha colpito molti comuni della Toscana è stata l’occasione per unire. Stamani il Sindaco Silvia Chiassai Martini e l’Assessore all’Istruzione Sandra Nocentini, insieme alla dirigente scolastica Laura Debolini e agli insegnanti dell’Istituto comprensivo R. Magiotti, si sono recati nel pistoiese, accolti dal Sindaco diGabriele Romiti presso l’IC Bonaccorso da Montemagno, per consegnare direttamente il frutto di un’iniziativa dipartita dalla scuolana. Negli ultimi mesi, la classe 3A della Media Magiotti è riuscita a coinvolgere tutto l’istituto in una raccolta di materiale scolastico di prima necessità come quaderni, penne, matite, libri, a favore dei “compagni di banco” ...