Politano rinnova con il Napoli. Contratto fino al 2027 da 3 milioni a stagione più bonus (Giordano)

Politano ha firmato il rinnovo con il Napoli. Secondo il giornalista Marco Giordano, che scrive per calciomercato.it, Politano ha firmato un nuovo Contratto con il Napoli da 3 milioni a stagione più bonus, fino al 2027. L'annuncio arriverà in questi giorni.

Politano, rinnovo fino al 2027. In questi giorni l'annuncio

+++Aggiornamento @sscNapoli+++ Matteo Politano ha firmato il rinnovo di Contratto. Scadenza 2027, 3 milioni a stagione + bonus. Tra giovedì e venerdì, con ogni probabilità, l'annuncio dell'avvenuto rinnovo da parte del club.

