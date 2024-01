Plumcake glassato ai pistacchi | una magnificenza di sapori

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 30 gennaio 2024)ai: il preferito del mio cucciolino! Mio figlio più piccolo adora ie li mangerebbe in ogni salsa. Così quando voglio farlo felice, preparo questo, che celebra il trionfo stesso delo. Visto che è un golosone e si vede, eccome, devo però tenerlo d’occhio continuamente, altrimenti lo divora in un istante! Realizzarlo è semplice e la resa pare quasi una creazione di pasticceria. Si presenta rivestito di una glassa golosa tempestata di granella; l’interno è morbidissimo, di un delicato colore verde grazie alla presenza della farina deistessi. Possiamo trovarla nella grande distribuzione, ma non è sempre facile da reperire ed è parecchio costosa. Meglio realizzarla noi, in prima ...