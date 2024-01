Pistola clandestina in casa | padre e figlio in carcere

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTrovati incon unacarica e decine di munizioni, sono stati arrestati e condotti indai carabinieridi 57 e 32 anni. È accaduto a Macerata Campania, nel Casertano, dove i carabinieri hanno effettuato un blitz a caccia di armi illegalmente detenute, arrivando adei due sospettati; il 32enne, quando ha visto i carabinieri, è fuggito sui tetti, si è disteso sulle tegole pensando di averla fatta franca, ma è stato raggiunto e bloccato. I militari hanno poi perquisito lain cui l’uomo vive con il57enne, trovando nel sottotetto, all’interno di una intercapedine nel muro in tufo, una busta in plastica trasparente contenente una ...

