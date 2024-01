Pil | l’Italia cresce dello 0 | 7% | l’Europa si ferma allo 0 | 5% e chiude in stagnazione Tonfo della Germania

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il Pil in Italia nel 2023 è cresciuto piùmedia europea e negli ultimi due trimestri dell’anno ha continuano are, mentre nel resto d’Europa il Pil è prima sceso e poi rimasto fermo. Dunque, in un quadro generale complesso, la nostra economia tiene e fa meglio di quella europea. Nel dettaglio, mentre la media europea del 2023 si è attestata0,5%, il Pil italiano nel 2023 è cresciuto0,7%. Si tratta0,1% in meno rispetto a quanto previsto dal governo nella Nadef, ma non di uno scenario inatteso: il ministro Giancarlo Giorgetti, infatti, dopo lo scoppioguerra in Medio Oriente aveva parlato del rischio di un rallentamento dell’economia epossibilità che le previsioni potessero essere viste al ribasso. I dati trimestrali del Pil ...