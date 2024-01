PIL | Istat | crescita debole ma evitata recessione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nel quarto trimestre 2023 l’economia italiana è cresciuta dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% rispetto al quarto trimestre 2022. Un risultato che fa seguito al lieve aumento registrato nel terzo trimestre (+0,1%), e determina unadello 0,7% nel 2023 in termini di valori reali corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati (nel 2023 vi sono state due giornate lavorative in meno del 2022). Questa la stima preliminare dell’per il quarto trimestre 2023. Numeri che – sottolinea l’– riflettono una flessione del comparto primario e un aumento sia del settore industriale sia dei servizi. Nel dettaglio la variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e di un aumento sia nell’industria sia nei servizi. Dal lato ...

