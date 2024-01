Pil in crescita nel 2023 | Damiani | Guardiamo al futuro con ottimismo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nelil prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,7% rispetto al 2022 (nelvi sono state due giornate lavorative in meno del 2022). Lo riferisce l'Istat nella stima preliminare del Pil per il quarto trimestre del, sottolineando che "i risultati dei conti nazionali annuali per ilsaranno diffusi il prossimo 1 marzo, mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verranno presentati il 5 marzo". La variazione acquisita per il 2024 è pari a +0,1%, aggiunge l'istituto. La variazione del Pil italiano acquisita per il 2024, quella che si otterrebbe se nei quattro trimestri 2024 laeconomica rimanesse pari a zero, è pari a +0,1%. "Nonostante una congiuntura internazionale tra le più difficili ...