Pierluigi Bersani sarà il testimonial della Festa de L' Unità di Bologna

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 gennaio 2024) AGI - Ladell'di, che dal prossimo anno cambierà location dopo 50 anni, avrà un nuovo, che ha chiesto alla segretaria Federica Mazzoni, di poter "dare una mano". "Senza offesa per gli altri - ha spiegato - ,è un po' la capitaledell'. Questa città puo' dare un segnale politico, un po' di rischio e di rinnovamento. Perchè a star fermi un capitale deperisce". "Sappiamo che noncome al Parco Nord - ha aggiunto -, ma questa deve essere una sfida per portare qualche novità e volontari nuovi, per essere ancora di più lacittà. Guai se pensiamo alla...