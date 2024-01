“Picchiate | abusate e poi uccise” Ma c’è chi sopravvive | “Io sepolta viva nel tunnel di Gaza”

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Chiudete gli occhi e immaginate vostra figlia che viene uccisa, picchiata, abusata, sia psicologicamente che sessualmente", sono le parole di Mandy Damari, rapita il 7 ottobre insieme alla figlia Emily, 27 anni. La madre è stata liberata ma la figlia è ancora ostaggio a, "Ora - racconta con la voce incrinata - si trova in un, 40 metri sotto terra. Continuano le testimonianze degli ex ostaggi di Hamas che sono stati liberati dall’esercito israeliano o liberati dai loro aguzzini della Striscia di. Tenuti in condizioni disumane Fra i racconti c’è quello di Amit Soussana, una giovane avvocata di Kfar Aza, uno dei kibbutz più martoriati dall'attacco di Hamas. Lì, dove viveva, anche lei è stata rapita il 7 ottobre ed è rimasta anelle mani dei terroristi per 55 giorni prima di essere liberata. "Siamo ...