Picchiata e sequestrata dall’ex e da sua sorella | orrore a Fiumara

(Di martedì 30 gennaio 2024) Insieme alla, ha picchiato l’ex e l’ha, costringendola a salire in auto fino a casa. E’ accaduto nei giorni scorsi a(Reggio Calabria). L’uomo, un operatore socio sanitario 46enne, e la, di 43 anni, sono finiti agli arresti domiciliari. Dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Lui era accecato dalla gelosia Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il rapporto della coppia era in crisi da diversi mesi e lui, accecato dalla gelosia, non accettava la fine della relazione. Così, lo scorso 19 gennaio, aiutato dalla, ha bloccato per strada l’auto sulla quale viaggiava da sola la vittima, che era andata a trovare un’amica. Dopo averla fatta scendere, hanno iniziato a ...

