Picchiata e sequestrata dal marito | violenza choc a Reggio Calabria

Insieme a sua sorella, ha picchiato la ex e l'ha sequestrata, costringendola a salire in auto fino a casa. E' accaduto nei giorni scorsi a Fiumara (Reggio Calabria) e l'uomo, un operatore socio sanita ...Picchiata e sequestrata dal marito e dalla cognata al termine di un vero e proprio blitz avvenuto in strada mentre la povera vittima rientrava da una serata passata in compagnia di una amica.Insieme alla sorella, ha picchiato l’ex e l’ha sequestrata, costringendola a salire in auto fino a casa. E’ accaduto nei giorni scorsi a Fiumara (Reggio Calabria). L’uomo, un operatore socio sanitario ...