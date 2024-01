Picchia la Mamma | Telefonata Shock al 112

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pescara - Nel corso degli ultimi giorni, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano hanno effettuato due arresti per casi distinti di violenza domestica ai danni di donne, entrambi con protagonisti cittadini italiani di circa cinquant'anni residenti nella stessa località. Il 27 gennaio, il primo arresto è stato eseguito nei confronti di un uomo responsabile di atti persecutori, mentre nella notte del 30 gennaio, il secondo arresto è avvenuto per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. La vicenda di quest'ultima notte ha visto coinvolti una donna di 42 anni e il suo compagno, entrambi residenti a Montesilvano. Unaal 112 da parte di una bambina di 12 anni ha scatenato l'intervento tempestivo dei carabinieri. La giovane, con voce tremante, ha segnalato che il compagno di sua madre stava perpetrando atti ...

