Piano Mattei | 5 | 5 miliardi per l’Africa | Moussa Faki | “Non vogliamo carità e promesse | ma fatti concreti”

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Se vuoi andare veloce corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno“, con le parole di questo proverbio africano Sergio Mattarella ha auspicato “un rapporto ancora più forte e strutturato tra il continente africano e il nostro Paese“, in occasione del pranzo inaugurale dell’evento “Un ponte per una crescita comune” con al L'articolo proviene da Il Difforme.

A Roma tanti leader europei e africani, sul tavolo i primi 5,5 miliardi di euro, ma dall'Ue nessuna offerta. La premier: "Scriviamo la storia, ma non ... (huffingtonpost)

L'iniziativa lanciata da Meloni parte da una dotazione iniziale di 5,5 miliardi, di cui 3 miliardi presi dal fondo per il clima voluto dall'ex ... (huffingtonpost)

Il vertice Italia-Africa è stato il primo appuntamento internazionale che si è tenuto in Italia dall’avvio della Presidenza del G7, a dimostrazione ... (formiche)

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Quella di oggi è “una preziosa occasione di confronto che ogni anno ci invita a ragionare su questioni cruciali per il ... ()

Roma, 30 gen. (askanews) – Il parere positivo al contributo 2024 della giunta Gualtieri alla Fondazione Piccolo America per le arene cinematografiche estive, concesso dalla commissione capitolina Cult ...Il filo rosso che lega il Piano Mattei e il summit Italia Africa con la Carta di Napoli e Feuromed, Festival euromediterraneo dell'Economia ...Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Davvero pensiamo di fare qualcosa con 5 miliardi di euro No. Se questo è un progetto iniziale per mobilitare risorse sono contentissimo, ma la dimensione quantitativa è un ...