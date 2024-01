Perotti | «De Rossi alla Roma | ecco cosa penso»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Diego, ex giocatore di Genoa,e Salernitana ed attualmente svincolato, ha parlato della nuova avventura di Dein giallorosso Diego, ex giocatore di Genoa,e Salernitana ed attualmente svincolato, ha parlato ai microfoni di Radio Mana Mana Sportdella nuova avventura di Dein giallorosso. PAROLE – «Da calciatore già si percepiva l’anima da allenatore Daniele. Aver vissuto dentro lo spogliatoio ti aiuta, anche se la gestione è complicata, anche perché se n’è andato un allenatore importante come Mourinho. Da quello che ho visto però mi sembra molto capace perché ha personalità, per me farà benissimo e gli auguro ovviamente tutto il meglio».