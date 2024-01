Perle di contrabbando scoperte in dogana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un commesso viaggiatore didi. Lo hanno intercettato e fermato i militari della Guardia di finanza del gruppo di Ponte Chiasso e i funzionari di Dogane e Monopoli di Stato a bordo di un treno Tilo partito da Lugano e diretto a Milano Centrale. Nel trolley hanno trovato quasi 14 chili dicoltivate. Il viaggiatore, un italiano residente in Svizzera, non aveva con sè alcuna documentazione commerciale di accompagnamento. Il presunto trafficante disi è giustificato assicurando che avrebbe presentato le bolle in seguito. Effettivamente ha poi spedito ai finanzieri e gli ispettori delle Dogane una fattura, peccato che non fosse quella delleche trasportava in valigia. Quelle che cercava di esportare valgono almeno 143mila euro. Si tratta infatti di...