Perinetti | “Mi sento uno dei maggiori responsabili della sconfitta”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Miuno dei. A Foggia ho visto un grande Avellino, sfortunato sul gol preso, ma consapevole dei propri mezzi. Sono passati nove giorni, di solito bisognerebbe richiamare il gruppo sui pericoli contro una squadra come il Sorrento. Bisogna alzare più la tensione”. E’ l’analisi del direttore dell’area tecnica dell’Avellino, Giorgiodopo lamaturata in casa contro i costieri. “In casa non riusciamo ad essere lucidi ed aggressivi – dice – Non riusciamo ad avere concentrazione, rabbia e controllo”. “Ci sono società che hanno investito più di noi, guardate dove sono – afferma,– Abbiamo fatto quello che dovevamo. Il rammarico è che la società sta ...