Perché tutti i miliardari vogliono comprarsi una squadra sportiva

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 30 gennaio 2024) All’inizio della stagione NHL, mentre a Washington si avvicinava l’ora della partita, Ted Leonsis, un uomo dall’aria compiaciuta e sorridente avvolto in un parka rosso, ha compiuto il rituale giro al palazzetto dello sport di cui è proprietario. Il sessantottenne ha notato dei popcorn sul pavimento di un ascensore e immediatamente ha chiamato un inserviente per rimediare. Mentre migliaia di tifosi di hockey si riversavano a vedere i Washington Capitals, Leonsis si è piazzato vicino ai tornelli dove ha distribuito biglietti da migliaia di dollari, validi per accomodarsi a bordo pista, ad alcuni bambini che si stavano arrampicando verso i posti più economici. Quando l’arena si è riempita, nonhanno riconosciuto il proprietario della loro, ma chi l’ha fatto lo ha salutato con una pacca sul braccio o si è avvicinato a lui e ha esclamato: «Sei ...