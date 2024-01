Perché Sandra Milo non ha detto nulla sulla sua malattia?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 30 gennaio 2024) Debora Ergas, figlia di, ha ricordato a La Vita in Diretta, magazine condotto da Alberto Matano per cui la donna lavora come giornalista, gli ultimi attimi della vita della madre, scomparsa oggi 29 gennaio a 90 anni, spiegando che l’attrice, assente dagli schermi tv dai primi di ottobre, non ha voluto condividere col pubblico i suoi problemi di salute, per farsi ricordare da tutti con l’aspetto di sempre, gioviale e sorridente. Per questo motivo, la figlia ha anche dichiarato cheha voluto passare gli ultimi momenti, circondata dai suoi figli e dai suoi cani. Non ha voluto che il pubblico la ricordasse negli ultimi giorni, come la sua vita è finita, ma che la ricordasse sorridente, bella, elegante e luminosa come l’abbiamo sempre vista. Ed è anche così che farà l’ultimo viaggio: elegante, bella e ...