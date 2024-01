Perché l’Ue ha escluso il porto cinese del Pireo dall’alleanza antidroga

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’autorità portuale del, in Grecia, la cui proprietà è per due terzi del colosso pubblicoCosco Shipping, non era tra gli invitati al lancio della European Ports Alliance, pensata per contrastare il narcotraffico, la scorsa settimana. Lo rivela Politico raccontando che nella lista degli eventi si legge quanto segue: “I porti di proprietà e controllati (a maggioranza) da Stati non membri dell’Unione europea sono stati esclusi”. L’iniziativa pubblico-privata rientra nella tabella di marcia contro il traffico di droga e la criminalità organizzata lanciata a ottobre dalla Commissione e l’evento inaugurale è stato organizzato assieme al governo del Belgio, Paese che nell’ultimo anno ha registrato numeri record sullo spaccio di cocaina e che attualmente detiene la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea. Per rafforzare la sicurezza ...