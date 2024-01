Perché è importante il disegno di legge sulla cyber security

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una volta tanto non ne faccio una questione di sostanza, ma di forma. In effetti a essere importanti non sono tanto i contenuti di questa proposta legislativa, ma il semplice fatto che esista. Non entro nel merito dei contenuti che, a parte le utili e dovute modifiche al codice penale con un significativo appesantimento delle pene per i reati informatici, penso non aggiungano molto a quanto inevitabilmente l’Europa attraverso la direttiva NIS 2, dedicata alla sicurezza delle infrastrutture critiche, e ad altri atti normativi ci imporrà di fare a breve. Piuttosto, è da trent’anni che il nostro paese non manifestava sua sponte la volontà di effettuare un intervento normativo sul tema del crimine informatico. Correva infatti il 1993 quando veniva approvata la547 che introduceva questa fattispecie di reato nel nostro codice penale. Da quel momento in poi siamo ...