Perché Dargen ha un palloncino nella cover di Sorrisi su Sanremo 2024?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 30 gennaio 2024)consueta copertina die Canzoni dedicata a, il rapperD’Amico posa con unin grembo; apparentemente una bizzarria in sintonia con il personaggio, oppure un gesto calcolato che nasconde significati profondi? La risposta, forse definitiva, a questa domanda, la possiamo trovare nel testo di Onda alta, il brano che il rapper porterà in concorso al Festival. In una delle strofe finali del brano, che immagina uno dei tanti “vggi della speranza” dei migranti, si legge Sta arrivando sta arrivando l’onda alta Non ci resta che pregare finché passa Sembri timido Mi hai sorriso o no? Sono già promesso sposo con un’altra Hey hey bambino Questa volta hai fatto proprio un bel casino Alla contraerea sopra unTutta questa strada ...