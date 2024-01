Perché ci sono così tanti licenziamenti nel mercato dei videogiochi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 gennaio 2024) Partiamo dalle notizie positive. Nel suo ultimo report, Newzoo ha stimato che ildeigenererà 189,3 miliardi di dollari nel corso del 2024, e che sarà cresciuto dell’1,3 per cento annuo (tasso composto) al termine del periodo dal 2021 al 2026. A un’analisi superficiale, i dati sembrerebbero in contraddizione con le notizie negative, delle quali ultimamente si parla più spesso. L’ultima bomba è stata sganciata da Microsoft giovedì. L’azienda ha confermato al magazine tech The Verge, tramite il CEO della divisione gaming, Phil Spencer, il taglio di millenovecento impiegati, soprattutto in Activision Blizzard. Lo studio è stato da poco acquisito dalla compagnia di Windows, ma ici sarebbero stati anche in vari team Xbox, tra cui quello dedicato ai giochi in edizione fisica e in Zenimax, per un totale del ...