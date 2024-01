Perché ChatGPT è tornato disponibile in Italia nonostante i problemi?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ic’erano, ma sembravano esser stati risolti in poco meno di due mesi. Oggi, a quasi un anno da quel provvedimento che portò all’interruzione immediata del trattamento dei dati degli utentini, la notizia della notifica di ulteriori violazioni – in termini di privacy e GDPR – mosse nei confronti di OpenAI, ci si interroga sulsiainquel che poi è emerso. Sembra essere un controsenso e una sottovalutazione della questione, ma in ballo ci sono molti fattori: dal tempo necessario per la verifica approfondita delle dinamiche legate alla trasparenza nelle gestione dei dati personali (e di navigazione), fino agli accertamenti sulla correttezza del funzionamento delle implementazioni ...