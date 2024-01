Perché ancora non funziona Tiscali Mail ad alcuni | chiarimenti sul canale assistenza WhatsApp

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Niente da fare,oggi 30 gennaio. Adutenti nonda giorni, almeno da venerdì scorso 26 gennaio, quando il servizio di posta elettronica ha subito un down davvero importante. Da allora, per la maggior parte dei proprietari di una casella la situazione è rientrata: restano tuttavia delle anomalie, sembrerebbe pure per una specifica tipologia di iscritti alla piattaforma. Cerchiamo dunque di capire quale sia la situazione effettiva e quali i probabili tempi di ritorno alla normalità. Il team social del provider ha chiarito, proprio in queste ore,nonperutenti. Come visibile nello screenshot al termine di questo articolo, ...