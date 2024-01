“Per loro si ferma tutto” Il lutto per Monika e i due figli spegne la festa per Sinner in paese

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Ho dormito poco, ma è una grande emozione realizzare pian piano quello che ho fatto. È un grande risultato per me e per la mia squadra, sono davvero felice di essere qui”, con queste parole Jannikha commentato la storica vittoria degli Australia Open arrivata domenica 28 gennaio. La prima vittoria di un italiano, il primo Slam della sua carriera, vinto in rimonta, al quinto set, contro il russo Daniil Medvedev. Sesto Pusteria, 1.900 anime sulle montagne del Trentino Alto Adige, si èta per guardare Jannike la finale degli Australian Open contro Medvedev, maè stato molto composto, con anche i genitori del campione chiusi nellacasa insieme a qualche amico intimo. Al circolo di tennis di Sesto Pusteria i fan hanno seguito il match in diretta col fiato sospeso fino ...