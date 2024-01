Per la prima volta è un’elettrica l’auto più venduta al mondo | è Tesla Model Y

Gli Stray Kids arrivano finalmente in Italia con un live agli I-DAYS Milano 2024 . Il gruppo si esibirà per la prima volta in Italia venerdì 12 ... (funweek)

La stagione che sta per cominciare vedrà il Mondiale organizzato, per la prima volta nella storia, su ben 24 gare. Con ritmi così sostenuti è fondamentale per Scuderia Ferrari poter contare su un ...Jeremy Renner ha svelato come affronta il ritorno sul set previsto per le riprese della stagione 3 di Mayor of Kingstown ...Grande attesa per il secondo mese dell’anno, in cui si assisterà alle presentazioni delle monoposto da parte dei team di F1, seguite dalla sessione di test prevista in Bahrain e dalla prima giornata ...