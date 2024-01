Pensioni sospese | quando gli assegni sono a rischio | tutte le ipotesi e le eccezioni nella nuova circolare dell' Inps

Lo ricorda l'Inps in una nota spiegando che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l'Istituto è tenuto a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.In caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’Inps, conclude la nota, è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente. L'eccezione per redditi da ...In caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’INPS è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente. "L’INPS, tra l’altro, provvede ad informare i ...