Pensioni di Febbraio | Poste rende note le modalità di pagamento in provincia di Latina

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024Italiane comunica che in tutti gli 87 Uffici Postali delladiledel mese disaranno ina partire da giovedì 1. Sempre a partire da giovedì 1 ledisaranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di unapay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o dipay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 75 ATM Postamat della, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una ...

Roma, 29 gennaio 2024 – E’ in arrivo la pensione del mese di febbraio . C’è attesa per conoscere gli importi dell’assegno che verrà versato sui conti ... (quotidiano)

In tutti i 288 uffici postali della provincia di Salerno, le nuove pensioni saranno in pagamento a partire da giovedì 1 febbraio. Lo rende noto Poste Italiane: sempre a partire da giovedì 1, le ...Poste Italiane comunica che in tutti i 393 Uffici Postali di Roma e della provincia le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da giovedì 1.Sempre a partire da giovedì 1 le pensio ...RIETI – Poste Italiane comunica che in tutti i 96 Uffici Postali della provincia di Rieti le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da giovedì 1. Sempre ...