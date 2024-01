Pensione anticipata 2024 | l' opzione non è donna J' accuse della Cgil | ecco i numeri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gennaio– Saranno solo 3.760 le donne che potranno usare misure di flessibilità previdenziali prorogate, ma con correttivi significativi, dal governo Meloni per il. Dunque, con Ape sociale, Quota 103 epotranno uscire in viameno di 4 mila lavoratrici, mentre per tutte le altre varranno i requisitilegge Monti-Fornero. A dare conto e a tirare le somme preventive sulle prospettive delle pensioni per le donne per l’anno in corso è il Dipartimento delle politiche previdenziali. Ebbene, analizzando le diverse misure previdenziali all’internolegge di bilancio– osserva Ezio Cigna, responsabile delle politiche previdenziali...