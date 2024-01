Pennetta | “Sinner è un esempio per dedizione e sacrificio”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Flaviaha commentato ai microfoni di Radio Manà Manà la vittoria di Jannikagli Australian Open: “Da spettatrice è stato bellissimo, me la sono goduta, commentandola con Fabio (Fognini, ndr) e Francesca (Schiavone, ndr). Umanamente questo ha smosso i ricordi di quello che ho vissuto a New York nel 2015. Vederlo a terra con un sospiro di sollievo mi ha fatto rivivere quei momenti, ed è stato molto bello perché quella vittoria ti ripaga di tutti i sacrifici. Lui è un predestinato, ha 22 anni e ha già raggiunto un risultato del genere, una cosa così ti rende eccezionale“. L’ex tennista brindisina ha poi ricordato che oltre ai tre Slam vinti in campo maschile ci sono i due vinti da lei e da Francesca Schiavone: “Stamattina ho sentito Federica Pellegrini che mi chiedeva la differenza tra un Grande Slam maschile e uno femminile, perché tutti ...

“Auguro a tutti di avere dei genitori come i miei, mi hanno sempre permesso di scegliere, non mi hanno mai messo sotto pressione anche quando ... (ilfattoquotidiano)

il quinto considerando le epiche vittorie di Francesca Schiavone al Roland Garros nel 2010 e di Flavia Pennetta agli US Open nel 2015 nella finale tricolore con Roberta Vinci. L'agenda di Sinner sarà ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie. In uno dei ...