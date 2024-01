Pellicole e amplificatori in scaletta

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una serata sospesa tra rock, pop e cantautorato e un’altra in cui si scatenerà tutta la potenza del grunge, dell’hardcore punk e dell’alternative-rock più sperimentale. E poi il grande cinema da vedere e da discutere insieme a critici e registi. Sono i concerti e le iniziative che animeranno, da qui al weekend, la settimana del Bloom di Mezzago. Ad aprire le danze sarà il cinema: domani alle 20.45 insieme al regista Francesco Munzi si potrà vedere e commentare il film documentario “Kripton“, già candidato ai David di Donatello, che racconta con grande pudore la quotidianità di un gruppo di ragazzi affetti da malattie psichiche. Giovedì alle 20.30, introdotto e commentato da Maddalena Colombo, verrà invece proiettato “Misericordia“ di Emma Dante, una tragedia carica di simboli: il film fa parte della rassegna “Dalla parte degli ultimi - Il cinema italiano tra resilienza e fragilità“ e ...

