Pelle idratata e luminosa anche nelle stagioni fredde | parla la fondatrice del brand di bio cosmesi bSoul

In Inverno la pelle , per difendersi dalle basse temperature e non disperdere il calore, tende a disidratarsi e perdere più grassi. Il turnover ... (lilymag)

L’eczema, noto anche come dermatite, è una condizione infiammatoria cronica della pelle che colpisce milioni di individui in tutto il mondo. Questa patologia può manifestarsi in diverse forme e ...Opinione degli esperti di Marcelli F. Chagas Bachelor in Nutrition · 1 years of experience · Brazil Il burro di karitè è in grado di prevenire e migliorare i problemi della pelle, come la dermatite at ...Compaiono su tutto il corpo, o solo su braccia e gambe. Sono le macchie bianche che possono avere diverse dimensioni. Cerchiamo di capirne di più con l'aiuto di un dermatologo che spiega anche come cu ...