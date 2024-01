Pedopornografia | oltre mille file nascosti scoperti dopo il furto di uno zaino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Rimini, 30 gennaio 2024 - Durante una perquisizione in casa, spunta un cellulare con immagini e video pernografiche. E' accaduto a Rimini, dove sabato scorso la squadra mobile guidata dal vice questore aggiunto Dario Virgili - al termine di un'indagine partita a settembre - ha dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Bologna a carico di un uomo accusato di detenzione di materiale ritraente minorenni in situazioni sessualmente esplicite. Tutto comincia durante una perquisizione nella casa del sospettato, che nei mesi scorsi si era reso responsabile deldi uno. Durante i controlli su un tavolo è stato rinvenuto un telefono cellulare acceso e sulle icone della galleria sono state notate immagini raffiguranti alcune persone di giovanissima età compiere atti ...