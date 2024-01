Pedina | minaccia e picchia la compagna davanti ai figli Mesi di violenza | 45enne allontanato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Foligno, 30 gennaio 2024 – Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Per questi reati un uomo di 45 anni di Foligno dovrà rispettare la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese. Dagli accertamenti investigativi effettuati dai poliziotti,costantemente coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, è emerso come l'indagato, per gelosia, da almeno seiaveva iniziato ad adoperarepsicologica e fisica nei confronti della propria, spesso anche in presenza deiminori della coppia. In principio, la vittima aveva subito atti di continuo controllo dei suoi spostamenti, consistenti inmenti e nell'installazione, all'interno delle mura domestiche, di una telecamera. In ...