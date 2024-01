Peaky Blinders | l’attore Paul Anderson condannato per possesso di droga

(Di martedì 30 gennaio 2024), star della serie tvdove interpreta il personaggio di Arthur Shelby, è stato multato perdi, tra cui crack e cocaina, dopo essere stato trovato indelle sostanze in un pub di Hampstead il giorno di Santo Stefano dello scorso anno.è comparso lo scorso giovedì davanti alla Highbury Corner Magistrates Court di Londra, dove si è dichiarato colpevole di quattro accuse, vale a dire didi crack, anfetamine e due sostanze prescritte, diazepam e pregabalin. Secondo il Daily Mail,è stato arrestato in un pub vicino casa sua il giorno di Santo Stefano, dopo che il gestore ha chiamato la polizia per i “fumi di crack e cocaina provenienti dal ...

Per il suo avvocato, l'attore non è solito fare uso di droghe e imputerebbe l'intera faccenda alla sua devozione per la parte L'attore di Peaky ... (movieplayer)

