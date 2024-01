Pavia | rimosse le fioriere di corso Carlo Alberto nel mirino dei vandali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 –ledidanneggiate l’altra notte. Un operatore di Asm questa mattina ha effettuato un sopralluogo pensando di poter sistemare i grandi vasi e si è reso conto che erano soltanto da portare via. Troppo danneggiati e marci alla base. È stata una residente che si prendeva cura delle piante collocate all’interno a sorprendere un gruppo di ragazzi che, intorno alle 4 di mattina, si accanivano sullecon delle mazze. Una è stata spostata in mezzo alla strada lasciando della terra tra i ciottoli. E non è la prima volta che i grandi vasi vengono danneggiati. Anche ad aprile un camion aveva urtato una fioriera rovinandola. Adesso il secondo episodio ai danni dei grandi vasi posizionati nel 2016 dal sindaco ...