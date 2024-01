Paventi | «Inzaghi anestetizzerà Inter-Juventus! Scenario non pensato»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024)ha dato due giorni di riposo all’, l’avvicinamento vero e proprio alla partita con la Juventus inizierà domani., da Sky Sport 24, valuta come l’allenatore metterà in campo la squadra nel derby d’Italia. MATCH CHIAVE – Andreaprova a ipotizzare le mosse di Simoneper-Juventus: «Secondo me è una partita che cercherà di anestetizzare. Ha un modo di comunicaredove difficilmente si lascia prendere dalla preoccupazione di affibbiare alla partita particolare importanza. Vedremo magari in campo le reazioni, però la squadra dopo questi due giorni di pausa inizierà a preparare la partita». LO– Pere i giocatori non credevano a un passo falso della ...