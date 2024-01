Paul Anderson di Peaky Blinders condannato per possesso di cocaina La difesa dell’avvocato | “È entrato nel personaggio per accontentare i fan”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Per, l’attore britannico che ha vestito i panni di Arthur Shelby nella serieè arrivata una condanna perdi droga. The Guardian riporta che il 26 dicembre scorsoè stato fermato dopo che il proprietario di un pub ha chiamato le autorità spiegando che dal bagno dei disabili da cui era uscito poco prima l’attore provenivano fumi di. Addosso alla star sono state trovate anche altre sostanze, tra cui anfetamine. Dal canto suo,si è dichiarato colpevole dei capi d’accusa a lui imputati e ha ricevuto una multa di circa 1500 euro. Notevole la strategia difensiva del suo avvocato, che avrebbe spiegato come il suo assistito sarebbe stato riconosciuto in qualità di attore di ...