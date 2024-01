Pattinaggio artistico | Shimada trionfa a Gangwon 2024 Zoe-Rota decimi nella danza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) Rispettando a pieno i favori del pronostico Maoha vinto la gara femminile dialle Olimpiadi Invernali Giovanili. La giapponese, già in testa nello short, ha confermato la sua leadership anche nel libero restando imbattuta in tutte le prove di prima fascia della stagione. Nel segmento più lungo comunque l’asiatica ha dovuto comunque difendersi dal buon ritorno della padrona di casa Jia Shin, conquistando un totale di 196.99, cinque in più rispetto alla diretta rivale che si è fermata a 191.83. Corea del Sud sul podio anche grazie a Yuseong Kim, terza con 181.53.sul ghiaccio trionfo per la coppia francese Perier Gianesini-Blanc Klaperman, dominatori assoluti con 155.35 precedendo gli statunitensi Ilin-Cain, secondi con 152.38 davanti a ...